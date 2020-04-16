В России оценили падение рынка аудиовизуального контента из-за пандемии

https://static.news.ru/photo/ee7e308a-7fee-11ea-b9e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Падение рынка аудиовизуального контента в России оценили в 150 млрд рублей в течение трёх лет из-за пандемии. Об этом сообщил председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) Серей Сельянов.

Отмечается, что ограничения, введённые в связи с распространением коронавируса, приостановили работу отрасли, поскольку сезон кинопроизводства в стране короткий. Получается, что в 2021 году российских кинокартин вообще может не быть.

Общий объём потерь <...> оценивается в 73 млрд в течение ближайшего года и 150 млрд рублей в течение трёх лет, — цитирует Сельянова ТАСС.

Он добавил, что имел в виду не только кино, но и производство телевизионного контента, сериалов. Такие потери связаны со снижением платёжеспособного спроса и падением рекламного рынка.

Ранее NEWS.ru сообщал, что киноиндустрия понесёт тяжкие последствия из-за распространения коронавируса. Каждый пятый кинозал будет закрыт, уверяет председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.