В России оценили объем замороженных у иностранцев акций РБК: на российском рынке акций заблокированы 60% ценных бумаг

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Около 60% free-float российского рынка акций — бумаг, которые находятся в свободном обращении, — заморожены, сообщили аналитики Московской биржи. При этом, по данным площадки, которые приводит РБК, ряд иностранных фондов технически еще может продолжать работу в РФ.

Центробанк распорядился заморозить акции иностранцев внутри страны после начала специальной военной операции на Украине и блокировки золотовалютных резервов России за границей. Эти активы находятся у зарубежных управляющих компаний. Как указывает МосБиржа, иностранные организации всегда были самыми крупными инвесторами на российском рынке акций.

Их доля во владении российскими акциями в свободном обращении достигала 70%. Это было связано с недостатком внутреннего капитала, в то время как западные управляющие компании могли с легкостью привлекать крупные суммы и размещать их на развивающихся рынках, — отметили в МосБирже.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов ранее заявил, что чиновников, которые владеют иностранными ценными бумагами, ждет «короткий разговор» и увольнение. По его словам, покупка финансовых инструментов за границей будет расцениваться как нарушение антикоррупционных запретов.