Депутат объяснил необходимость узаконить майнинг криптовалюты Депутат Маликов: закон о майнинге позволит вывести рынок криптовалют из шаткого положения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Система майнинга криптовалют в России находится в шатком положении и не приносит достаточной прибыли, из-за чего в стране не так много майнинг-ферм, рассказал РИАМО депутат Мособлдумы Сергей Маликов. По его словам, если узаконить добычу криптовалюты, то это позволит решить многие проблемы. После его принятия рынок придет в норму и «серые» майнеры будут готовы соблюдать новые правовые нормы, уверен депутат.

Система находится в шатком положении. Майнинг большинства монет не приносит достаточной прибыли, поэтому активных майнинг-ферм на данный момент в России не так много. При разработке закона это нужно учитывать, — сообщил Маликов.

Депутат добавил, что при разработке закона о майнинге необходимо также учесть внутренние порядки участников рынка. Он пояснил, что компании, которые хотят работать в рамках закона и декларировать свой доход от майнинга, должны иметь такую возможность.

Экономист Тимур Аитов ранее рассказал, что цифровой рубль повысит контроль за целевым расходованием бюджетных средств, а прозрачность платежей позволит противодействовать коррупции. Путем так называемого окрашивания цифровой рубль также позволит учитывать ограничения при использовании субсидий и материнского капитала, а также других пособий, которые можно тратить только на определенные цели, отметил эксперт.