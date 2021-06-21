Путин поручил сдерживать цены на электроэнергию

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Елизавета Мележенкова NEWS.ru https://news.ru/public/common/images/favicon/android-chrome-192x192.png

Показатель экспорта за июнь в России может стать рекордным и достичь 2,7 млн тонн зерна, включая 2,4 млн тонн пшеницы. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на прогноз «Совэкон».

Так, за первую половину июня страна экспортировала 1,13 млн тонн зерна, включая 1,09 млн тонн пшеницы. Директор «Совэкона» Андрей Сизов полагает, что за месяц отгрузки могут достичь 2,7 млн тонн...