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Экономика

Путин поручил сдерживать цены на электроэнергию

13:40, 21 июня 2021
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Президент России Владимир Путин поручил к 1 июля разработать предложения по сдерживанию темпов роста тарифов на электроэнергию в некоторых регионах страны. Об этом говорится на официальном сайте Кремля.

Речь идёт о Сибири и Дальнем Востоке, где электроэнергия может подрожать из-за энергоснабжения участков инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей.

Кроме того, лидер распорядился синхронизировать сроки ввода необходимой энергетической инфраструктуры с завершением работ по железнодорожным объектам в рамках увеличения пропускной способности обеих магистралей.

Ранее сообщалось, что Россия стала второй в рейтинге стран Европы с самой дешёвой электроэнергией для населения. Так, средняя стоимость электричества в стране составила 3,6 рубля за кВт.ч.

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