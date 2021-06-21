Путин поручил сдерживать цены на электроэнергию

Президент России Владимир Путин поручил к 1 июля разработать предложения по сдерживанию темпов роста тарифов на электроэнергию в некоторых регионах страны. Об этом говорится на официальном сайте Кремля.
Речь идёт о Сибири и Дальнем Востоке, где электроэнергия
Кроме того, лидер распорядился синхронизировать сроки ввода необходимой энергетической инфраструктуры с завершением работ по железнодорожным объектам в рамках увеличения пропускной способности обеих магистралей.
Ранее сообщалось, что Россия стала второй в рейтинге стран Европы с самой дешёвой электроэнергией для населения. Так, средняя стоимость электричества в стране составила 3,6 рубля за кВт.ч.