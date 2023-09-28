Бизнес-омбудсмен рассказал, почему мигранты из Азии лучше коллег из СНГ Бизнес-омбудсмен Титов: мигранты из Юго-Восточной Азии менее опасны, чем из СНГ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Уровень преступности среди мигрантов не выше, чем в среднем по стране, а среди приезжих из Юго-Восточной Азии она, скорее всего, будет еще ниже, заявил NEWS.ru уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. По его мнению, привлечение мигрантов необходимо для обеспечения роста ВВП России. Он напомнил, что многие предприятия в России не могут полноценно развиваться из-за нехватки рабочих рук.

Статистика говорит о том, что среди мигрантов преступность не выше, чем в среднем по стране. А в данном случае речь идет о мигрантах из стран Юго-Восточной Азии (Таиланда, Вьетнама, Филиппин и т. д. – NEWS.ru). Там вообще в силу особенностей национальной культуры уровень преступности ниже. Поэтому среди них, я думаю, преступность будет еще меньше, чем среди тех, кто приезжает из ближнего зарубежья. Поэтому риски минимальны, – сказал Титов.

По его словам, потребность в айтишниках сегодня меньше, чем в простых строителях, официантах, работниках сельского хозяйства, так как россияне в такие сферы, как правило, не идут.

Ранее президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке заявил, что РФ сможет отказаться от мигрантов на рынке труда благодаря развитию новых технологий. При этом он подчеркнул, что быстрого результата на этом направлении добиться невозможно.