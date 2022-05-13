Назван опасный для бюджета России курс рубля Аналитик ФГ «Финам» Маслов: доллар по 60 рублей опасен для бюджета России

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс рубля к доллару создаёт трудности для российской экономики, так как из этого сокращаются рублёвые доходы бюджета от экспорта, рассказал агентству ПРАЙМ аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов. Он отметил, что в случае достижения цены за доллар меньше 60 рублей российский бюджет может «разорваться» и стать дефицитным. По мнению Маслова, наиболее оптимальным курсом российской валюты будет 80 рублей за доллар.

Хоть и заметно упавший, экспорт превосходит импорт, что, в свою очередь, оказывает серьёзную поддержку рублю, — сказал эксперт.

13 мая рубль начал день с укрепления к доллару и евро, но затем обе валюты несколько отошли от минимумов. Так, на открытии торгов доллар впервые с февраля 2020 года упал ниже 63 рублей — до 62,63, евро торговался на уровне 64,94, что стало минимумом с июня 2017 года.

Ранее исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Тузов заявил, что спад курса евро в отношении рубля происходит на фоне сокращения импорта из Евросоюза и перехода к оплате за газ в рублях. Также роль играет общее снижение интереса трейдеров к европейской валюте.