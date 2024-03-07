В России нашли способ вернуть активы из-за рубежа Минэкономики предложило поправки о личных фондах для возврата активов в Россию

Минэкономразвития России предложило внести поправки в законодательство для упрощения создания и регулирования личных фондов. Они необходимы для более эффективного управления активами предпринимателя не только при его жизни, но и после смерти, передает РБК. Отмечается, что идея о личных фондах разрабатывалась в качестве альтернативы иностранными частным фондам.

Понятие «личный фонд», который, по сути, является прижизненным наследственным фондом, появилось в российском законодательстве в марте 2022 года как альтернатива западным инструментам — частным фондам и трастам. До этого закон предусматривал возможность создания только наследственного фонда уже после кончины наследодателя, — уточняется в статье издания.

Ведомство предлагает вывести личные фонды из-под надзора Минюста в пользу ФНС, освободив их от регулярных отчетов и проверок. Также в поправках прописан механизм их регистрации. Как отметил первый замглавы Минэкономразвития Илья Торосов, такая схема ускорит переход активов в российскую юрисдикцию.

Ранее Минфин России сообщил о продлении до 2030 года сроков действия программы семейной ипотеки. Уточняется, что текущие условия и ставка 6% будут действовать для семей с детьми до шести лет, также сохранятся базовые параметры программы.