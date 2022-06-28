В России начнут выпускать ударные беспилотные вертолёты

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Ударные беспилотные вертолёты массой 750 кг планируется выпускать в России. Аппараты предназначены для уничтожения живой силы и легкобронированной техники противника, пишет ПРАЙМ.

Производителем вертолётов-беспилотников может стать холдинг «Вертолёты России» (входит в Ростех). Планируется, что беспилотники будут построены по типу классического вертолёта.

Это многофункциональный разведывательно-ударный беспилотник, который может быть использован для поиска и уничтожения личного состава противника, легкобронированной техники, а также других целей, — приводит агентство слова неназванного собеседника.

Беспилотник может нести полезную нагрузку до 200 кг. В базовой комплектации вертолёт будет иметь гиростабилизированную оптикоэлектронную систему, прицельный комплекс и шесть камер кругового обзора. Также летательный аппарат оснастят танковой версией пулемёта Калашникова с боеприпасом в 550 патронов, 8 неуправляемыми ракетами и 16 противотанковыми бомбами.

Ведущий военный эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов сообщил изданию, что на данный момент в России нет вертолётных ударных беспилотников с развитым набором вооружения. Такая машина была бы полезна при действиях на переднем крае или в городских условиях.

Кроме того, помимо выполнения задач над сушей, подобного рода беспилотники могли бы найти применение в ВМФ, как в части улучшения ситуационной осведомлённости, так и в части появления возможности оперативного поражения целей на море, — отметил эксперт.

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что предприятия холдинга займутся системами управления и связи для беспилотных летательных аппаратов.