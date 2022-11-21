В России начнут строить дома с площадками для посадки дронов с грузами

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Минстрой совместно с ВЭБ.РФ разрабатывает внутригородскую инфраструктуру по увеличению доли домов и дворов, где будут предусмотрены площадки для посадки беспилотников. Глава Минпромторга Денис Мантуров поручил ведомствам предоставить свои предложения по данному вопросу, пишут «Известия».

Площадки необходимы для беспилотной аэродоставки грузов.

Минстрою России с участием государственной корпорации развития ВЭБ.РФ и заинтересованных институтов инновационного развития подготовить и представить в правительство предложения, направленные на увеличение в трехлетней перспективе доли вводимых в эксплуатацию зданий и придомовых территорий, в которых предусмотрены возможности для размещения терминальной инфраструктуры для беспилотной аэродоставки грузов, — говорится в поручении.

Кроме этого планируется ввести меры по стимулированию застройщиков для включения терминальной инфраструктуры в проекты новых зданий, а также требований к обеспечению аэромобильности в градостроительные планы и регламенты.

Ранее сообщалось, что в правительстве начали разработку госстандарта умного многоквартирного дома. В нём будут перечислены сервисы, которые будут включать, например, систему распознавания лиц и номеров автомобилей, возможность автоматизированного контроля за инфраструктурой ЖКХ.