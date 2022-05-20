В России начнут массово строить типовые посёлки

Фото Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Массовое строительство типовых жилых посёлков будут начнётся в России. Для этого будет создан Федеральный проектный центр, который по замыслу должен координировать комплексную малоэтажную застройку в регионах, пишут «Известия».

Инициатива уже одобрена общественным советом при Минстрое, она направлена на одобрение главе министерства Иреку Файзуллину. Появление инициативы связано с тем, что застройщики начали замораживать новые проекты многоквартирных домов из-за сложностей с получением проектного финансирования и увеличения ключевой ставки.

Минстрой на этом фоне включил в проект стратегии пессимистичный сценарий, который предполагает, что к 2030 году цель нацпроекта по вводу каждый год 120 млн кв.м. выполнена не будет. В Минстрое считают, что поскольку строительство многоэтажных домов сейчас застопорилось, а во многих городах вообще не ведётся, актуально развивать именно малоэтажную застройку.

В ближайшее время в 14 российских регионах планируется запустить пилотные проекты комплексной малоэтажной застройки. а также частных домов на основе типовых решений. Для масштабирования проекта и необходим федеральный проектный центр. Инициатива его создания находится на рассмотрении Минстроя.

В ведомстве считают, что развитие массового индустриального строительства частных домов позволит раскрыть потенциал частного домостроения. Благодаря стандартизации будет создан банк типовых проектов частных домов со всей необходимой документацией, которым смогут пользоваться бесплатно как застройщики, так и частные лица.

Ранее вице-президент российской Гильдии риелторов Константин Апрелев сообщил, что цены на жильё должны упасть летом из-за снижения спроса. Так он прокомментировал сценарий строительства от Минстроя РФ, по которому к 2030 году введут 100 млн кв. метров жилья вместо 120 млн.