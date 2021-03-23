В России начались перебои с поставками дешёвого сахара

https://static.news.ru/photo/fd1a5a24-8ba5-11eb-8e7e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ретейлеры пожаловались, что заводы не выполняют их запросы на поставки дешёвого сахара по фиксированным ценам.

О перебоях с поставками сахара сообщила коммерческий директор направления Fresh Food ретейлера «Командор» Светлана Колтуновская, пишут «Ведомости». Она отметила, что после завершения старых контрактов заводы не соглашаются на новые поставки по минимальным ценам. По её словам, в последнее время дешёвый сахар в магазинах стали скупать мелкие оптовики, чтобы затем перепродать его по более высокой цене.

Также представитель торговой сети «Верный» рассказал, что в ходе торгов на официальных площадках некоторые поставщики отказались от участия из-за нехватки продукции.

Гендиректор «Русагро» Максим Басов утверждает, что дефицит возник из-за того, что торговые сети просят слишком много продукции. Производитель сахара заметил, что его компания работает в рамках соглашения и отгружает не меньше, чем год назад.

Ранее NEWS.ru писал, что действующий до 1 апреля 2021 года договор, обязывающий производителей и торговые сети не продавать сахар и подсолнечное масло по цене выше согласованной, могут пролонгировать минимум на два месяца — до конца мая 2021-го. Подобные меры готовит руководство РФ.

Цены на сахар и масло представители бизнеса и руководство страны договорились заморозить в декабре 2020-го после того, как рост стоимости раскритиковал лидер РФ Владимир Путин. Соглашение, предусматривающее, что литр подсолнечного масла в опте должен стоить не больше 95 руб. за литр и не больше 110 руб. в рознице, а сахара — не более 36 руб. за 1 кг в опте и 46 руб. рознице, производители и торговые сети, а также Минпромторг и Минсельхоз подписали 16 декабря.