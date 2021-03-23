В России начались перебои с поставками дешёвого сахара

Ретейлеры пожаловались, что заводы не выполняют их запросы на поставки дешёвого сахара по фиксированным ценам.
О перебоях с поставками сахара сообщила коммерческий директор направления Fresh Food ретейлера «Командор» Светлана Колтуновская,
Также представитель торговой сети «Верный» рассказал, что в ходе торгов на официальных площадках некоторые поставщики отказались от участия из-за нехватки продукции.
Гендиректор «Русагро» Максим Басов утверждает, что дефицит возник из-за того, что торговые сети просят слишком много продукции. Производитель сахара заметил, что его компания работает в рамках соглашения и отгружает не меньше, чем год назад.
Ранее NEWS.ru писал, что действующий до 1 апреля 2021 года договор, обязывающий производителей и торговые сети не продавать сахар и подсолнечное масло по цене выше согласованной, могут пролонгировать минимум на два месяца — до конца мая 2021-го. Подобные меры готовит руководство РФ.
Цены на сахар и масло представители бизнеса и руководство страны договорились заморозить в декабре 2020-го после того, как рост стоимости раскритиковал лидер РФ Владимир Путин. Соглашение, предусматривающее, что литр подсолнечного масла в опте должен стоить не больше 95 руб. за литр и не больше 110 руб. в рознице, а сахара — не более 36 руб. за 1 кг в опте и 46 руб. рознице, производители и торговые сети, а также Минпромторг и Минсельхоз подписали 16 декабря.