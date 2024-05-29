В России начали продавать бытовую технику для украинского рынка «Коммерсантъ»: на маркетплейсах появилась техника для украинского рынка

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

На российских маркетплейсах начались продажи бытовой техники Bosch, Delonghi и Philips, предназначенной для украинского рынка, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на гендиректора Kuppersberg Дмитрия Шашкина. По его словам, поставки такой техники в страну носят массовый характер. Техника приходит в украинских наклейках.

Мы убедились, что техника была предназначена для украинского рынка, так как сами заказали посудомоечную машину Bosch SMV24AX00K через отечественный маркетплейс. Техника приехала в украинских наклейках, — заявил Шашкин.

Он добавил, что зарубежные бренды сами порекомендовали фабрикам в Турции, Польше и Прибалтике продолжать поставки для сохранения позиций в России. Это может быть связано с падением спроса на Украине на фоне продолжающихся военных действий.

Ранее экономист, финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал, что западные бренды одежды и автомобилестроители хотят вернуться в Россию. По его словам, речь идет о компаниях, которые имели наиболее прочные основы и успели «запустить корни». У таких производств должна быть российская база, отметил Беляев. При этом в России пока не удалось до конца наладить производство автомобилей.