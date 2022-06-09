В России начали падать цены на новые автомобили «Авто.ру»: стоимость новых автомобилей в России снизилась в среднем на 6,7%

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

В апреле стоимость десяти самых популярных моделей автомобилей на российском рынке снизилась в среднем на 6,7% относительно цен на конце марта. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авто.ру», его данные приводит ТАСС.

Значительный рост цен на автомобили был зафиксирован с конца февраля до конца марта. К концу мая стоимость машин стала снижаться от вновь полученных максимальных значений. Так, самым популярным автомобилем среди пользователей сервиса является Lada Vesta. Средняя стоимость модели с 1 апреля по 31 мая снизилась на 4% и достигла суммы 1,35 млн рублей.

Вторая по популярности Hyundai Creta за эти же сроки подешевела на 3% и стала стоить 2,25 млн рублей. На третьем месте по популярности Kia Rio, подешевевшая сразу на 14% до уровня 1,7 млн рублей.

При этом с конца февраля до конца марта рост стоимости автомобилей составил в среднем 44%. Vesta за этот период выросла в цене на 36% до 1,4 млн рублей, Creta на 39% до 2,3 млн, Rio на 43% до уровня 1,98 млн рублей.

Также в топ-10 популярных моделей автомобилей вошли Hyundai Solaris (-5%), Lada Granta (-2%), Renault Duster (-4%), Toyota Camry (-12%) и RAV4 (-8%), Kia Seltos (-12%), Lada Largus (-3%).

Если смотреть топ-30 популярных автомобилей, там можно найти и подорожавшие за рассматриваемый период времени. Например, Skoda Kodiaq выросла в цене на 8%, до 4,5 млн рублей, Lada Niva и Nissan X-Trail — на 1% до 1,24 млн и 3 млн рублей соответственно.

По словам экспертов, в настоящее время покупательская активность россиян заметно ниже, чем до кризиса, однако в сравнении с показателями первой половины апреля интерес к некоторым моделям автомобилей вырос.

Автоэксперт Денис Гаврилов ранее заявил, что после ухода зарубежных автокомпаний с российского рынка их нишу займут китайские аналоги. Он подчеркнул, что из-за этого в России может вырасти популярность не только азиатских иномарок, но и тех автомобилей, которые ранее не пользовались спросом у россиян.

В России продажи легковых автомобилей и «Газелей» в мае упали на 83,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 24 268 штук. Всего с начала года было продано 318 114 машин.