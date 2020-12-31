В России начали индексировать страховые пенсии и маткапитал

https://static.news.ru/photo/b10bfc06-4bb2-11eb-ad86-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Страховые пенсии с 1 января проиндексируют на 6,3%, средний размер прибавки составит 1 тысячу рублей. Индексация увеличит материнский капитал на 3,7%, в 2021 году россияне будут получать на первого ребёнка 483 882 рубля и 639 432 рубля — на второго.

По расчётам правительства, за год помощь от государства на детей смогут получить более 1 миллиона семей, сообщает РИА Новости.

С 1 января начинает действовать приказ Минтруда о предоставлении социальных услуг на дому в полустационарной и стационарной форме. Приоритетом названо оказание услуг россиянам, в том числе имеющим психические расстройства. Они смогут оставаться дома, в благоприятной среде.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пенсия среднестатистического россиянина должна быть по меньшей мере вдвое выше нынешней средней суммы выплат. Такое мнение высказал лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его словам, справедливая сумма должна быть около 30 тысяч рублей.