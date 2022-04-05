В России начали бороться с валютными спекулянтами

Центральный аппарат Федеральной налоговой службы (ФНС) поручил территориальным органам начать взаимодействие с МВД по выявлению нарушений в валютной сфере. Речь идёт о купле-продаже иностранной валюты в обход банков, сообщает РБК.

Агентство отмечает , что в письме ФНС рассказывается о способах «работы» валютных спекулянтов. Они используют для для этого социальные сети, Telegram-каналы и сервисы с объявлениями. Поскольку теневая продажа угрожает «стабильности внутреннего валютного рынка», с ней необходимо бороться.

В последнее время распространились случаи незаконной купли-продажи иностранной валюты, в связи с чем налоговым органам поручено обратить особое внимание на выявление таких нарушений с учётом имеющихся возможностей органов внутренних дел, — рассказали в ФНС.

Ранее стало известно, что в то время как банкам временно запретили продавать валюту физлицам, предприимчивые россияне взяли дело в собственные руки. В сети растёт число сервисов, где пользователи публикуют посты в стиле «куплю/продам» и договариваются об условиях сделки. За наличный доллар на чёрном рынке сегодня дают 88–90 рублей. При этом участники обмена рискуют, ведь такие операции незаконны.