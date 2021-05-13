В России замедлилась инфляции

https://static.news.ru/photo/fa6b6dce-b40c-11eb-be59-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Инфляция в России за период с 5 по 11 мая замедлилась с 0,2% до 0,1%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Как уточняется, потребительские цены с начала мая поднялись на 0,2%. Так, стоимость баранины увеличилась на 0,6%, гречки на 0,5%, колбасы и подсолнечного масла на 0,4%, свинины и мороженой рыбы на 0,3%. Говядина, курица, пшеничная мука, хлебобулочные изделия и макароны прибавили в цене 0,2%, незначительно подорожали масло сливочное, молоко и сыры.

Также в стране наблюдается повышение цен на овощи: капуста белокочанная стала дороже на 4,9%, картофель на 2,9%, лук на 2,5%, морковь на 2,2%, а огурцы на 1,9%.

Подешевели за указанный период помидоры, яблоки и куриные яйца. Так, снижение цен составило 0,6%, 0,2% и 1% соответственно.

Ранее сообщалось, что мировые цены на продовольствие растут 11-й месяц подряд и уже достигли шестилетнего максимума. Так, среднее значение индекса продовольственных цен ФАО в апреле составило 120,9 пункта, что является максимумом с мая 2014 года.