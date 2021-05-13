В России замедлилась инфляции

Инфляция в России за период с 5 по 11 мая замедлилась с 0,2% до 0,1%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Как уточняется, потребительские цены с начала мая
Также в стране наблюдается повышение цен на овощи: капуста белокочанная стала дороже на 4,9%, картофель на 2,9%, лук на 2,5%, морковь на 2,2%, а огурцы на 1,9%.
Подешевели за указанный период помидоры, яблоки и куриные яйца. Так, снижение цен составило 0,6%, 0,2% и 1% соответственно.
Ранее сообщалось, что мировые цены на продовольствие растут 11-й месяц подряд и уже достигли шестилетнего максимума. Так, среднее значение индекса продовольственных цен ФАО в апреле