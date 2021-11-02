В России на фоне длинных выходных резко вырос спрос на жильё

Россияне после объявления длинных выходных стали активно скупать недвижимость. За последнюю неделю спрос на новостройки вырос на 39%, на вторичное жилье — на 11,9%, заявил руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев в беседе с «Известиями».

Многие из тех, кто уже подбирал жильё, постарались максимально ускорить совершение сделки, также активизировались люди, которые опасаются затяжного локдауна и растущей инфляции, — подчеркнул Зайцев.

По его словам, на рост спроса повлияли возможное из-за ухудшения эпидситуации снижение доходов, дальнейшее повышение ключевой ставки и разгон инфляции.

Заместитель генерального директора компании «ПроГород» группы ВЭБ.РФ Алексей Ионов подтвердил повышение спроса на квартиры в конце октября — начале ноября. Он в первую очередь связывает это с повышением ключевой ставки с 6,75% до 7,5%. Пока банки не пересмотрели ставки по ипотечным кредитам, россияне спешат взять их на максимально выгодных условиях, считает эксперт.

До конца 2021 года цены на первичное жильё могут вырасти ещё в пределах 5%, уверен управляющий партнёр компании «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский. По его мнению, это случится, если в России не введут длительный локдаун.

Ранее стало известно, что инвесторы перестали вкладываться в московскую недвижимость. В связи с этим эксперты рассчитывают на снижение стоимости жилья в столице в ближайшие два года. На уменьшение числа покупок влияет рост стоимости ипотечного кредитования и повышение доходности финансовых инструментов. Это объясняют высокими темпами строительства.