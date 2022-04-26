В России может появиться финсистема с рублём, обеспеченным золотом Патрушев: в России прорабатывается финансовая система с рублём, обеспеченным золотом

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В России в будущем может появиться финансовая система, где рубль обеспечен золотом и валютными ценностями, на данный момент эта идея прорабатывается экспертами, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью «Российской газете». В ответ на замечание журналиста о том, что данная идея идёт вразрез с выводами экономической теории, он подчеркнул, что идея противоречит не экономической науке, а «выводам западных учебников экономики».

Сейчас эксперты прорабатывают предложенный научным сообществом проект по созданию двухконтурной валютно-финансовой системы. В частности, предлагается определить стоимость рубля, который должен быть обеспечен как золотом, так и группой товаров, являющихся валютными ценностями, поставить курс рубля в соответствие реальному паритету покупательной способности, — рассказал Патрушев.

Он также добавил, что Москва не против участия в мировых производственных цепочках и рыночной экономике, но США монополизировали «оптимальное устройство общества и уже не первое десятилетие пользуется этим», а также позволяют быть их партнёрами только в том случае, если видят в этом собственную выгоду.

Секретарь Совбеза отметил, что российские олигархи в 90-е увлеклись рыночными механизмами, проводили в стране шоковые реформы «строго по американским методичкам», не учитывая при этом специфику страны.

Ранее Патрушев выразил уверенность в том, что Россия справится с санкциями и их последствиями для экономики. По его словам, Москва сможет переориентироваться на азиатский и латиноамериканский рынки.