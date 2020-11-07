В России может появиться федеральная территория «Сириус»

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Сенатор Андрей Клишас и депутат Госдумы Павел Крашенинников внесли в Госдуму законопроект о создании федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае. Она будет экономически состоятельной, с собственным бюджетом и органами власти.

Сегодня в Государственную думу внесён проект федерального закона «О федеральной территории „Сириус“» в развитие обновлённых положений конституции, — заявили в пресс-службе думского комитета по госстроительству и законодательству.

Создание публично-правовых образований предусмотрено поправками в статью 67 Основного закона. Федеральная территория «Сириус» будет новым публично-правовым образованием, в котором будет осуществляться экономическая или иная деятельность, а также действовать органы публичной власти, сообщает ТАСС.

Как писал NEWS.ru, в ноябре депутаты Госдумы могут принять закон об удалёнке. Планировалась, что законопроект будет принят в октября, но работа над ним затянулась.