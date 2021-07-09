В России захотели значительно снизить выбросы парниковых газов

Минэкономразвития России переработало проект дорожной карты повышения энергоэффективности российской экономики, одним из ключевых пунктов которого стало сокращение выбросов парниковых газов СО2. Об этом сообщают «Ведомости».
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Кроме того, из документа убрали некоторые предложения по снижению энергоёмкости, в частности — удельного расхода условного топлива для выработки электроэнергии. В министерстве отметили, что эти показатели появятся в стратегии низкоуглеродного развития до 2050 года, проект которой сейчас обсуждается в правительстве.
Ранее сообщалось, что в Кодексе административных правонарушений появятся новые штрафы для бизнеса и должностных лиц за загрязнение воздуха. Наказание, в частности, грозит за отказ пускать проверяющие органы на предприятия и предоставлять сведения для проведения сводных расчётов загрязнения воздуха.