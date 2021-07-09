В России захотели значительно снизить выбросы парниковых газов

Минэкономразвития России переработало проект дорожной карты повышения энергоэффективности российской экономики, одним из ключевых пунктов которого стало сокращение выбросов парниковых газов СО2. Об этом сообщают «Ведомости».

В документе речь идёт об уменьшении энергоёмкости и углеродоёмкости экономики до 150 млн тонн ежегодно, в обновлённую дорожную карту добавлены термины «антропогенное воздействие» и «устойчивое развитие». В первой версии документа речь шла об уменьшении энергоёмкости ВВП.

Кроме того, из документа убрали некоторые предложения по снижению энергоёмкости, в частности — удельного расхода условного топлива для выработки электроэнергии. В министерстве отметили, что эти показатели появятся в стратегии низкоуглеродного развития до 2050 года, проект которой сейчас обсуждается в правительстве.

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