В России могут вновь «заморозить» цены на бензин

Российские власти рассматривают возможность «заморозки» оптовых цен на бензин, данная мера уже применялась три года назад. Об этом пишет «Коммерсант».
Как уточняется, правительство страны поручило Минэнерго
По мнению экспертов в этой области, такие меры могут помочь сетям автозаправочных станций (АЗС), однако привести к потерям со стороны нефтяников и НПЗ. Первые в таком случае нарастят рентабельность за счёт более низких закупочных цен.
Напомним, стоимость топлива «замораживалась» в 2018 году. Позже эта политика была заменена механизмом демпфера.
Ранее сообщалось, что цены на дизельное топливо выросли до рекордных показателей в России и составили 52,6 тысячи рублей за тонну. Участники рынка предупредили, что повышение цен на дизтопливо неизбежно приведёт к росту стоимости товаров.