В России могут вновь «заморозить» цены на бензин

https://static.news.ru/photo/d9d0a6f2-cf40-11eb-919a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские власти рассматривают возможность «заморозки» оптовых цен на бензин, данная мера уже применялась три года назад. Об этом пишет «Коммерсант».

Как уточняется, правительство страны поручило Минэнерго подготовить проект соглашения с вертикально интегрированными нефтяными компаниями (ВИНК) и независимыми нефтеперерабатывающими заводами. В нём будет идти речь о ценах на мелкооптовые партии бензина и другие востребованные на биржах виды топлива.

По мнению экспертов в этой области, такие меры могут помочь сетям автозаправочных станций (АЗС), однако привести к потерям со стороны нефтяников и НПЗ. Первые в таком случае нарастят рентабельность за счёт более низких закупочных цен.

Напомним, стоимость топлива «замораживалась» в 2018 году. Позже эта политика была заменена механизмом демпфера.

Ранее сообщалось, что цены на дизельное топливо выросли до рекордных показателей в России и составили 52,6 тысячи рублей за тонну. Участники рынка предупредили, что повышение цен на дизтопливо неизбежно приведёт к росту стоимости товаров.