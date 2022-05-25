В России могут ввести новый сбор при покупке авиационных билетов «Известия»: Минтранс РФ обсуждает введение нового сбора при покупке авиабилетов

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В России могут ввести новый сбор при покупке авиабилетов. Денежные поступления направят для наполнения резервного фонда поддержки авиапассажиров на случай форс-мажоров. Данную инициативу Минтранс обсуждает с представителями отрасли. Об этом сообщают «Известия».

По данным трёх источников издания, Минтранс обсуждает создание в России резервного фонда поддержки авиапассажиров с АО «ТКП» и госкорпорацией «Ростех».

Также в документе отмечено, что фонд планируют создать не за счет бюджетных средств, — пишет газета со ссылкой на письмо вице-президента «ТКП» Алексея Шубенкова в Минтранс.

Предполагается, что средства фонда будут тратить на выполнение обязательств перевозчиков перед пассажирами в случае форс-мажоров.

В материале со ссылкой на указанное письмо отмечаются, что для реализации проекта представляется необходимым установить сбор, который будет взиматься с пассажиров при оформлении билетов. При этом авторы инициативу считают, что это не приведёт к росту стоимости билетов, так как новый платёж будет формироваться на счёт перераспределения сборов.

Размер нового сбора пока не определён. Предполагается, что его величина окажется в диапазоне от 70 до 250 рублей с одного перелёта.