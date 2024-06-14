В России могут вернуть ограничения на экспорт дизтоплива «Ведомости»: В России могут повторно ограничить вывоз дизтоплива за границу

Фото: Александр Гальперин/ТАСС

В Правительстве РФ снова обсуждают возможность временного запрета на экспорт дизельного топлива «непроизводителями», сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на знакомые с ходом консультаций источники. Мера может коснуться нефтебаз, трейдеров и других участников рынка.

Источник газеты добавил, что перекупщики вывозят за рубеж предназначенные для внутреннего рынка объемы. Правительство учло, что в рамках северного завоза закупка дизтоплива для регионов России с тяжелым климатом начнется уже в августе. Другой собеседник издания сообщил, что вопрос введения запрета обсуждался на заседании комиссии кабмина по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию 7 июня.

В начале мая ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что Россия увеличила экспорт нефтепродуктов, несмотря на эмбарго российских поставок. По его словам, экспорт российского мазута и дизельного топлива не прекратился после наложения запрета. Юшков добавил, что переориентация российских поставок привела к увеличению общего объема экспорта нефтепродуктов. В 2023 году Россия продавала на внешних рынках в среднем 2,6 млн баррелей в сутки, что больше показателей за 2022 год.