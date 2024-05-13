В России могут реализовать альтернативный сценарий развития экономики В ЦБ назвали вероятной реализацию альтернативного сценария развития экономики РФ

Вероятность реализации альтернативного сценария развития экономики России является значимой, сообщили в Центральном банке РФ. Отмечается, что это стало одним из аргументов в пользу повышения ключевой ставки до 17% годовых, которое обсуждалось на заседании 26 апреля.

Новые данные по экономической активности, особенно по рынку труда, могут указывать на более значительный положительный разрыв выпуска и его более медленное закрытие в ближайшие кварталы. Усиливающийся дефицит трудовых ресурсов и бюджетные расходы подогревают рост реальных зарплат и, соответственно, потребительский спрос, — говорится в сообщении на сайте ЦБ.

Отмечается, что при действующей сейчас степени жесткости денежно-кредитных условий дезинфляция может в ближайшие месяцы остановиться или даже смениться ускорением инфляции. На этом фоне повышение уровня ключевой ставки обеспечит действенность денежно-кредитной политики в случае реализации альтернативного сценария.

Ранее сообщалось, что российские банки могут обязать согласовывать кредиты и денежные переводы клиентов с их родственниками. Согласно разработанной в Госдуме инициативе, доверенное лицо должно будет подтвердить или отклонить операцию в течение 12 часов, в противном случае она будет отклонена.