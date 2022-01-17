В России могут отменить оплату НДФЛ от продажи вторсырья

В России может быть отменена оплата НДФЛ от продажи вторсырья для физических лиц. Такая мера включена в новую версию законопроекта о поправках в Налоговый кодекс РФ, которую Минпромторг разослал представителям бизнес-сообщества для обсуждения, сообщают «Известия».

В качестве такого рода вторсырья в законе признаются бытующие у граждан макулатура, отходы пластиковой и стеклянной тары, резины, «утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования и потребления».

Ранняя версия поправок предполагала, что от НДФЛ будут освобождаться только доходы до 4 тысяч рублей. Налоговыми агентами становились покупатели, в том числе переработчики. Новая версия документа предполагает такое положение только для доходов от продажи лома и отходов чёрных и цветных металлов.

В Минпромторге сообщили, что ведомство не является разработчиком законопроекта, он обсуждается в рамках межфракционной рабочей группы по законодательному регулированию оборота и реализации лома чёрных металлов в Госдуме. При этом в министерстве считают необоснованным установление лимита на необлагаемый НДФЛ доход в размере 4 тысяч рублей в год в отношении лома чёрных и цветных металлов.

В Минфине рассказали, что на сегодняшний день физические лица при продаже отходов, находящихся в их собственности более трёх лет, освобождены от оплаты НДФЛ. При сдаче вторсырья, находящегося в собственности менее трех лет, они имеют право на налоговый вычет в 250 тысяч рублей. В ведомстве добавили, что с 1 января 2022 года на доходы до этой суммы не нужно заполнять налоговые декларации.

За полную отмену НДФЛ со сдачи всех видов вторсырья ранее выступил Российский экологический оператор (РЭО).