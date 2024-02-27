В России могут обновить программу льготной ипотеки «Известия»: Минфин готовит предложения по обновлению программ льготной ипотеки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство финансов в настоящее время разрабатывает предложения. подразумевающие комплексный подход к льготным ипотечным программа, пишут «Известия» со ссылкой на осведомленный источник. Предполагается, что их доля в выдачах на первичном рынке жилья не должна превышать 25%, сейчас эта цифра составляет 90%.

По словам собеседника издания, выгодные условия предполагается предоставлять семьям, действительно нуждающимся в поддержке государства, а также представителям целевых специальностей. В пресс-службе Минфина подтвердили, что вопрос обсуждается.

По итогам 2023 года объем льготных ипотечных программ на первичном рынке действительно достигал порядка 90%. Целевые ориентиры системы и конкретные параметры предполагаются ниже и будут обсуждаться с заинтересованными участниками рынка, — сообщили в пресс-службе.

По данным издания, на площадке Минфина предполагается создать рабочую группу с участием представителей самого ведомства, Центробанка, Минэкономразвития, Минстроя, Госдумы, Совета Федерации и ряда других структур для выработки общей позиции.

Программа льготной ипотеки на покупку нового жилья у застройщиков истекает 1 июля 2024 года. Согласно условиям, ставка по кредиту не превышает 8%, а его лимит ограничен 6 млн рублей. При этом первоначальный взнос должен быть не ниже 30% от стоимости жилья.

Ранее эксперт по недвижимости Ирина Радченко рассказала, что для россиян остаются доступными сразу несколько льготных ипотечных программ, в том числе дальневосточная и арктическая под 2% годовых, которые действуют до 2030 года. Радченко также напомнила о сельской ипотеке под 3%, которая принята бессрочно. Кроме того, в городах-миллионниках до 2025 года действует ипотека для айтишников под 5%.