В России могут объединить ряд особых экономических зон

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Представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер Юрий Трутнев в ходе совещания по вопросу создания в стране новых особых экономических зон (ОЭЗ) заявил, что существующее дробное деление является неэффективным, поэтому планируется объединить ряд ОЭЗ.