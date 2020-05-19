В России могут объединить ряд особых экономических зон

Представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер Юрий Трутнев в ходе совещания по вопросу создания в стране новых особых экономических зон (ОЭЗ) заявил, что существующее дробное деление является неэффективным, поэтому планируется объединить ряд ОЭЗ.
Как передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу аппарата полпредства, в правительство в ближайшее время поступит согласованный законопроект о внесении правок в федеральный закон об ОЭЗ. В документе предлагается объединить некоторые ОЭЗ, так как существующее деление скорее мешает инвесторам, чем способствует инвестиционному процессу, по словам Трутнева.