Экономика

В России могут объединить ряд особых экономических зон

21:30, 19 мая 2020

Представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер Юрий Трутнев в ходе совещания по вопросу создания в стране новых особых экономических зон (ОЭЗ) заявил, что существующее дробное деление является неэффективным, поэтому планируется объединить ряд ОЭЗ.

Как передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу аппарата полпредства, в правительство в ближайшее время поступит согласованный законопроект о внесении правок в федеральный закон об ОЭЗ. В документе предлагается объединить некоторые ОЭЗ, так как существующее деление скорее мешает инвесторам, чем способствует инвестиционному процессу, по словам Трутнева.

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