https://static.news.ru/photo/1f1100b0-d79d-11e9-9a74-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Минстрой РФ предложил распространить механизм проектного финансирования с применением эскроу-счетов, которые используются для безопасного проведения расчётов между покупателем и продавцом, на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).

В ведомстве подчеркнули, что проектное финансирование ИЖС планируется осуществить через уполномоченный банк, который будет контролировать расходование средств, выделяемых на возведение инфраструктуры. Новый инструмент позволит создать рекомендательные стандарты типовых проектов индивидуальных жилых домов повторного применения, передаёт « Интерфакс » со ссылкой на пресс-службу Минстроя.

В данное время проектное финансирование действует на рынке многоквартирных домов.

Ранее News.ru писал, что правительство России предложило меры по поддержке индивидуального жилищного строительства. В кабмине считают, что условия кредитования ИЖС должны быть сопоставимы с условиями по приобретению жилья в ипотеку в многоквартирном доме, в том числе и за счёт субсидирования процентной ставки.