В России упал импорт рецептурных транквилизаторов Эксперты RNC Pharma: импорт рецептурных транквилизаторов в Россию снизился

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В России упал импорт зарубежных сильнодействующих успокоительных, сообщили РБК в RNC Pharma. По расчетам аналитическое компании, сокращение коснулось всех наименований, кроме паллиативного транквилизатора «Фризиум».

При этом серьезное падение зафиксировано в поставках препаратов «Сомнол» (действующее вещество зопиклон, производитель — латвийская компания Grindex) и «Имован» (то же действующее вещество, производитель — французская Sanofi). В период с января по октябрь первого препарата ввезли 112,6 тысячи упаковок (в семь раз меньше, чем годом ранее), второго — 121,9 тысячи упаковок (в три раза меньше, чем в 2021 году).

«Релиум» (диазепам польского Тархоминского фармацевтического завода) с января по октябрь этого года не отгружался в Россию, как и близкий ему «Тазепам» того же производителя, при том что за весь прошлый год «Релиум» поступал в Россию в объеме 120,9 тыс. упаковок, «Тазепам» — в объеме 20 тыс. упаковок. Также совсем не поставлялся польский «Лорафен» (лоразепам, Polfa), в прошлом году ввезенный в количестве 5,5 тыс. упаковок, — отметили эксперты.

Наиболее доступным транквилизатором, продаваемым с весны 2020 года по форме рецепта для препаратов строгого учета, стал российский «Феназепам». Недавно он вошел в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. При этом в октябре РБК писал, что в российских аптеках в 40 раз сократилась продажа «Феназепама».

Отмечается, что сложности с приобретением транквилизаторов вынудила россиян ездить за препаратами за рубеж. Врач-психиатр, эксперт платформы «Справочник врача» Екатерина Пальчикова сообщила, что сейчас развивается так называемый «лекарственный туризм» в Турцию, Индию, Грузию: пациенты покупают свои лекарства и возвращаются в Россию. По ее словам, в основном едут за карбамазепином и антидепрессантами — венфлаксином в капсулах, «Золофтом» (сертралин от Pfizer), дулоксетином.

В ноябре глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что региональным властям дали жесткие указания сформировать запасы лекарственных препаратов, рассчитанные по меньшей мере на четыре месяца. Тогда он отметил, что производство препаратов в стране растет высокими темпами.