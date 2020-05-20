В России инфляция остаётся нулевой вторую неделю подряд

https://static.news.ru/photo/1c3fb09e-9ab5-11ea-bdd8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Инфляция в России с 13 по 18 мая оказалась нулевой вторую неделю подряд. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

С начала мая потребительские цены выросли на 0,1%, а с начала 2020 года — на 2,2%. В годовом выражении инфляция в России на 18 мая, согласно расчётам с использованием среднесуточных данных за нынешний и прошлый годы на аналогичные даты, сформировалась на уровне 3,05%, уточняет ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что Банк России ожидает в ближнесрочной перспективе дальнейшего повышения показателя годовой инфляции, который в апреле составил 3,1%. С марта годовая инфляция выросла на 0,6 процентного пункта. В Центробанке связывают ускорение роста цен с повышенным спросом на предметы первой необходимости и продукты питания в условиях введённых в регионах России санитарных ограничений. При неизбежном падении спроса инфляция должна замедлиться. Однако аналитики привели и другие факторы, которые могут повлиять на этот показатель.