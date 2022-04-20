В России хотят запустить пилотные проекты дешёвой малоэтажной застройки

Пилотные проекты типовой малоэтажной застройки и частных домов хотят запустить в 14 регионах России. Такое предложение направили в Минстрой общественный совет при ведомстве и Российский союз строителей, пишут «Известия».

Типовые дома могут оказаться дешевле на 15–50%, считают эксперты. К тому же, такие проекты понятнее для банков, а стоимость ипотеки на коттеджи может опуститься до уровня кредитов на квартиру. В числе регионов — Московская и Ленинградская области, Алтайский и Краснодарский края, Крым и другие субъекты. Предполагается, что застройщики будут возводить дома с использованием типовых конструктивных элементов.

Для этого разработаны различные типовые элементы: деревянные, железобетонные, металлические, из ДСП, которые можно использовать в различных вариациях. Есть готовые проекты домов, поселений, обеспечения социальными объектами и инфраструктурой.

По словам заместителя председателя общественного совета при Минстрое Олега Бетина, уже есть желающие воспользоваться этими разработками девелоперы. Но на местах слишком сложно преодолеть административные и бюрократические барьеры.

Регионам требуется помощь в налаживании этого процесса, дорожная карта и сопровождение при реализации проектов. Поэтому нужны соответствующие региональные операторы, регулирующие работу. Также следует, чтобы Минстрой курировал стройку на федеральном уровне, — считает Бетин.

При использовании типовых конструкций застройщики могут снизить себестоимость стройки, так как эти элементы заводской готовности нужно просто собрать на месте. Комплексная застройка по типовым проектам позволяет экономить, начиная с этапа проектирования дома, заканчивая благоустройством территории и логистическими затратами. В усреднённых показателях стоимость строительства таких домов может быть меньше от 20% до 50% по сравнению с нетиповой, считают эксперты.

Ранее президент Владимир Путин поручил разработать программу субсидирования процентной ставки по кредитам застройщикам.