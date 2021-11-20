В России хотят ввести закон о новой налоговой льготе

Законопроект об увеличении размера дохода физлиц, не подлежащего налогообложению, хотят внести на рассмотрение в Госдуму. Это сумма до 10 тысяч рублей, сообщают «Известия».

Автором законопроекта является глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Следует отметить, что доходы в размере 4 тысяч рублей, не подлежащие налогообложению, были установлены федеральным законом от 30 июня 2005 года № 71-ФЗ «О внесении изменений в статью 217 части второй НК РФ». То есть более 15 лет назад. За прошедший период инфляция составила более 200%, вследствие чего указанный размер дохода, освобождаемого от налогообложения, нуждается в корректировке, — говорится в пояснительной записке к документу.

Автор законопроекта предлагает увеличить не подлежащую налогообложению сумму до 10 тысяч рублей. Это, считает депутат, позволит улучшить материальное положение инвалидов, пенсионеров, студентов и других малообеспеченных граждан.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в России c 2022 года будет тестироваться автоматизированная система налогообложения (АСН). Её запуск должен поспособствовать развитию микропредприятий, которым станет проще взаимодействовать с государством.