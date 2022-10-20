В России хотят ввести мораторий на выплаты по лизингу иностранной техники Мишустин поручил подготовить введение запрета на выплаты за лизинг иностранной техники

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Премьер-министр Михаил Мишустин поручил кабмину проработать вопрос о введении моратория на выплаты за лизинг иностранной техники. Распоряжение дано главе Минпромторга Денису Мантурову и главе Минтранса Виталию Савельеву, пишут «Известия», ссылаясь на соответствующий документ.

К Мишустину с таким предложением ранее обратился глава «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ) Олег Павлов. Он отметил, что иностранные автоконцерны покинули российский рынок и перестали выполнять свои обязательства. Но все же через подконтрольные лизинговые компании с российским юрлицом продолжают получать полноразмерные платежи с российских бизнесменов.

К таким компания относятся Mercedes, Volvo, Scania, MAN (Volkswagen) и другие. Последствия такой практики сказываются на всех отраслях экономики и потребителях, уверен глава ОПИ. Однако окончательно отказываться от выплат не стоит на случай, если автоконцерн вернется и продолжит поставки запчастей и техники. Сотрудничество в такой ситуации можно возобновить, считает Павлов.

Эксперты, в свою очередь, заявляют, что предложенная мера не окажет значительного влияния на бизнес грузоперевозок, так как доля аффилированных с западными концернами компаний относительно невелика. Но на авиакомпании этот шаг может оказать большой эффект. Отказавшись от выплат, авиаперевозчики смогли бы сэкономить до 400 млрд рублей в год.

Ранее сообщалось, что российские авиаперевозчики не смогли заплатить в рублях за лизинг взятых ранее иностранных самолетов. Компании, предоставившие суда, отказываются брать со специально открытых счетов деньги в российской валюте.