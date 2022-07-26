В России хотят создать список детских товаров первой необходимости

Фото: Maria Zaitceva/Russian Look

Производители детских товаров предложили создать список продукции первой необходимости. Он будет актуален только для этой отрасли, пишут «Известия».

В список предложено внести бельё для новорождённых, включая подгузники, конверт, спальные принадлежности, а также одежду и обувь, крема, бытовую химию, игрушки и школьные принадлежности. С инициативой выступила Ассоциация предприятий индустрии детских товаров (АИДТ), которая направила соответствующее обращение в Минпромторг. В письме сказано, что перечисленные товары охватывают базовые потребности детей.

Ассоциация предлагает наладить производство полного цикла перечисленных предметов, так как сейчас на отечественные компании приходится только 30% рынка по указанным позициям. Бизнес считает, что государство для этого может поддерживать таких производителей. К тому же, можно проработать вопрос о стимулировании спроса на детские товары.

Для этого можно ввести адресную имущественную поддержку семей по аналогии с президентскими школьными выплатами в августе прошлого года.

Эксперты, однако, считают, что в первую очередь нужно заняться налаживанием критически важных производств, например, детского питания. Этот пункт производители почему-то не включили в список. К самой идее формирования списка специалисты отнеслись скептически, так как освободившиеся после ухода зарубежных компаний ниши и так займут отечественные производители.

Ранее сообщалось, что кувейтская франшиза Alshaya Group ищет покупателей на принадлежащую ей фирму «Монэкс трейдинг», ответственную за работу в России британской сети Mothercare, которая специализируется на товарах для детей и будущих родителей. Alshaya Group рассматривает не только продажу бизнеса, но и вариант с организацией финальной распродажи и закрытием магазинов.