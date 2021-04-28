В России снизят объём экспорта гречки

https://static.news.ru/photo/67132322-a8be-11eb-ae77-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В правительстве РФ прошло совещание по росту цен на социально значимые потребительские товары. Минпромторгу, Минсельхозу и ФАС было поручено внести предложения по снижению объёмов экспорта гречки в текущем году. Об этом NEWS.ru сообщили в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Минпромторгу, Минсельхозу и ФАС необходимо оперативно представить в Минэкономразвития предложения по вопросу снижения объёмов экспорта гречихи в текущем году, — сообщили в секретариате.

Кроме того, Минсельхозу было поручено продолжить работу по заключению контрактов на импорт белого сахара и совместно с Минпромторгом обеспечить его отгрузку в торговые сети.

Гречка в России дорожает с начала года. Стоимость килограмма крупы на 19 апреля составила 96 рублей, что на 25% выше уровня прошлого года (76,75 рубля за 1 кг).

Ранее представители торговых сетей и поставщики сообщили, что цены на гречку в России могут вырасти ещё на 10–15% в ближайшее время. Поставщики уже начали рассылать уведомления ретейлерам о подорожании круп. Эксперты отмечают, что причиной роста цен стала нехватка гречки на заводах, а также растущие поставки за границу.

При этом в Минсельхозе заявили, что текущие объёмы производства крупяных культур позволяют удовлетворять спрос предприятий переработки и полностью обеспечить потребности населения РФ.