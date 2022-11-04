В России хотят смягчить условия получения лицензии на алкоголь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минпромторг и Минфин прорабатывают вопрос смягчения условий для получения лицензии на торговлю алкоголем в сельских магазинах. Ведомства хотят снизить в десять раз для сельских торговых точек стоимость лицензии, а также вернуть право на ее получение индивидуальным предпринимателям, пишут «Известия».

Цель мероприятия — сокращение количества нелегальной водки , суррогатов, самогона и спиртосодержащих жидкостей. На сегодня треть российского объема крепкого алкоголя приходится на нелегальный рынок. При этом он сосредоточен именно на сельской территории, где при проживании 35% населения продается всего 10% легального алкоголя.

Стоимость лицензии планируется снизить с 65 тысяч до 6,5 тысячи рублей в год. Также рассматривается вопрос о снятии ограничения по площади торговой точки, которая на сегодня должна быть не менее 25 кв. м. В 45% сельских населенных пунктов нет магазинов с лицензией на продажу алкоголя. Сельские магазины из-за ужесточенных требований не могут торговать легальным алкоголем, что создает огромный рынок для контрафакта.

Смягчение требований позволит повысить доступность легального алкоголя в сельской местности и способствовать развитию розничной торговли. Эксперты считают, что внесение изменений в закон позволит увеличить количество торговых точек на селе на 40%.

Ранее эксперты в алкогольной сфере допустили рост объемов поддельного спиртного. Поводом стало решение Минпромторга включить в список параллельного импорта почти 40 зарубежных брендов.