В России хотят отменить штрафы за продажу техники без предустановленного ПО

Минцифры предлагает отменить штрафы за продажу смартфонов, планшетов, компьютеров, ноутбуков и смарт-телевизоров, на которых не предустановлено отечественное ПО. Соответствующие изменения в административный кодекс уже подготовлены, сообщает ведомство.

Министерство уже подготовило соответствующее предложение для внесения изменений в КоАП РФ. Изменения не коснутся производителей техники — за ними сохранится обязательство по предустановке ПО, — говорится в сообщении министерства.

Ситуация связана с тем, что правительство РФ разрешило параллельных импорт товаров в страну в связи с тем, что некоторые зарубежные компании приостановили свою деятельность. Но российское законодательство требует, чтобы производители техники предустанавливали отечественное программное обеспечение, иначе производителю и продавцу грозит штраф. С учётом разрешения на параллельный импорт, возникает правовая коллизия.

Обязательство предустанавливать российское ПО на устройства возникло с 1 апреля прошлого года. Его перечень утверждается ежегодно на основе поданных заявок. По итогам отбора 2021 года был утверждён перечень российских программ, которые должны быть предустановлены на устройства в этом году.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 января 2025 года госорганам и другим госзаказчикам запрещается использовать иностранное программное обеспечение на критической инфраструктуре. Кроме этого, глава государства запретил с 31 марта госзакупки иностранного софта для использования его на критической инфраструктуре без согласования с профильным ведомством.