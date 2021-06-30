В России могут принять новую пенсионную реформу

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Банк России совместно с участниками пенсионного рынка смогли достигнуть соглашений в вопросе трансформации пенсионных накоплений в систему негосударственного пенсионного обеспечения. Об этом пишет «Коммерсант».

Новая система должна дополнить уже существующую, при этом средства граждан будут принадлежать им самим, а не государству.

Как сообщают топ-менеджеры негосударственных пенсионных фондов, основные моменты новой системы были приняты ещё осенью прошлого года на встрече с председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной. Следующий этап — подготовка презентации новой концепции министру финансов Антону Силуанову.

Отличительной чертой новой системы станет возможность досрочных выплат. Кроме того, появится возможность пополнять счета и увеличивать их, отмечают эксперты.

В итоге должна образоваться новая пенсионная система, состоящая из трёх компонентов: стандартная пенсионная схема, индивидуальные пенсионные планы, а также корпоративные пенсионные программы.

Ранее в Госдуме назвали условие для повышенной индексации пенсий. Есть фондовый рынок, где можно вкладывать в облигации федерального займа, которые гарантируют доходность от государства.