Новые льготы и выплаты для матерей появятся в России

https://static.news.ru/photo/7955d302-7e77-11eb-9888-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России могут появиться новые льготы для матерей. Об этом заявила депутат Госдумы, член комитета Думы по труду и социальной политике Светлана Бессараб.

В данный момент пытаюсь продвинуть инициативу выплаты стипендии для мам-студенток в размере минимального размера оплаты труда, потому что, к сожалению, молодые девушки боятся рожать в студенческое время, — цитирует её URA.RU.

Бессараб добавила, что для матерей в России создано много льгот. В частности, есть вариативные детские сады, в которых многодетную родительницу принимают в качестве воспитателя, и она имеет возможность воспитывать своих детей дома и принимать чужих. Кроме того, женщины с детьми в условиях Крайнего Севера имеют право на досрочную пенсию.

В свою очередь первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский считает, что в скором времени в России могут измениться правила выплат на детей до трёх лет.

Возможно расширение круга регионов, где будут осуществляться соцвыплаты на третьего ребёнка, — сообщил он.

Как писал NEWS.ru, в России предлагают повысить статус многодетных семей, предоставив отцам и матерям дополнительные голоса на выборах.

Как полагает председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов, такое решение полностью отвечает нормам российской Конституции и законодательства в целом.

Так, согласно статье 32 Основного закона граждане имеют право участвовать в выборах. Однако в соответствии с частью 3 этой статьи право избирать отсутствует у недееспособных и пребывающих в местах лишения свободы. Таким образом, льгота для многодетных семей в виде дополнительных голосов — дальнейшее развитие неравномерности избирательного права и его дифференциации.