В России газовые заправки предложили освободить от НДС

Бизнес разработал ряд мер поддержки по поддержанию газомоторной отрасли. В резолюции, разработанной рядом компаний и ассоциаций, предлагается обнулить ставку НДС для продажи компримированного природного газа и сжиженного природного газа, сообщают «Известия».
В разработке документа
Деловое сообщество также выступает за освобождение автомобилей на природном газе от платы за пользование платными трассами в системе «Платон». Ещё в качестве одной меры предлагается увеличить программу субсидирования автопроизводителей, которые выпускают технику и транспорт на КПГ и СПГ, с 3,3 млрд рублей до 10 млрд рублей на 2023–2030 годы.
Все предложения, которые помогают развитию рынка газомоторного топлива, получили поддержку Минэнерго. Ведомство выступает за расширение программы субсидирования, предоставление льгот и преференций для газомоторной техники.
Ранее уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил в ходе XV Петербургского партнериата малого и среднего бизнеса, что путь к выходу из нынешнего кризиса заключается в развитии рыночной экономики и частной инициативы. Одним из способов выхода должно стать развитие собственного промышленного производства.