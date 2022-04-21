В России газовые заправки предложили освободить от НДС

Бизнес разработал ряд мер поддержки по поддержанию газомоторной отрасли. В резолюции, разработанной рядом компаний и ассоциаций, предлагается обнулить ставку НДС для продажи компримированного природного газа и сжиженного природного газа, сообщают «Известия».

В разработке документа принимали участие группа ГАЗ, Национальная газомоторная ассоциация, «Газпром». В ближайшее время резолюцию направят в правительство. В числе мер поддержки содержится предложение освободить машины на природном газе от транспортного налога. Ранее такую меру предлагало Минэкономразвития.

Деловое сообщество также выступает за освобождение автомобилей на природном газе от платы за пользование платными трассами в системе «Платон». Ещё в качестве одной меры предлагается увеличить программу субсидирования автопроизводителей, которые выпускают технику и транспорт на КПГ и СПГ, с 3,3 млрд рублей до 10 млрд рублей на 2023–2030 годы.

Все предложения, которые помогают развитию рынка газомоторного топлива, получили поддержку Минэнерго. Ведомство выступает за расширение программы субсидирования, предоставление льгот и преференций для газомоторной техники.

Ранее уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил в ходе XV Петербургского партнериата малого и среднего бизнеса, что путь к выходу из нынешнего кризиса заключается в развитии рыночной экономики и частной инициативы. Одним из способов выхода должно стать развитие собственного промышленного производства.