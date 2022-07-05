В России допустили рост цен на газ в Европе до $3,5 тысячи «Известия»: ТПП РФ допустила рост цен на газ в Европе до $3,5 тысячи за тысячу кубометров

Фото: Jens Buttner/ZB/Global Look Press

Ответственный секретарь комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Дмитрий Полохин допустил, что цены на газ в Европе могут вырасти до $3,5 тысячи за тысячу кубометров. По его мнению, ранее объявленная остановка работы газопровода «Северный поток» вызовет много шума в информационном поле, что может спровоцировать скачок цен на газ в Европе. Об этом он рассказал «Известиям».

Десять дней без поставок газа по северному маршруту приведут к дальнейшему росту цен, также возможны претензии европейских, прежде всего немецких, компаний к «Газпрому», — допустил представитель ТПП.

В середине июля компания Nord Stream AG произведёт временную остановку обеих ниток газопровода «Северный поток» для проведения плановых профилактических работ. График и план работ были заблаговременно согласованы с партнерами Nord Stream AG по транспортировке газа.

Замминистра иностранных дел России Александр Грушко отверг возможность существования политической подоплёки в решении о временной приостановке на ремонт газопровода «Северный поток».