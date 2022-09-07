В России могут ограничить экспорт красной икры

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По прогнозам Росрыболовства, в этом году будет небольшой вылов красной рыбы в России, в связи с чем рассматривается введение ограничений на экспорт красной икры, сообщает ТАСС. Глава ведомства Илья Шестаков добавил, что власти могут запретить для жителей разных регионов страны перевозку более 10 килограммов икры в самолете, как уже практикуется на Камчатке.

Прогноз у нас не очень хороший, прогноз вылова достаточно низкий. Мы сейчас внимательно следим за объемами, которые уходят на экспорт. Вполне возможно, что надо будет вводить какие-то ограничительные меры для того, чтобы и цены были достаточно низкие на красную рыбу, и в достатке она была, — сказал Шестаков.

В качестве мер могут принять запрет на экспорт или введение транспортной пошлины. Соответствующее письмо направлено в Минсельхоз, ожидается ответ, поделился глава Росрыболовства.

Ранее начальник департамента анадромных рыб ВНИРО Альбина Канзепарова отметила, что ученые прогнозируют самый низкий за последние 20 лет объем вылова лососевых на Дальнем Востоке в 2022 году, при этом реальный вылов может оказаться выше ожидаемого. В свою очередь директор Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Кирилл Колончин заявил, что россияне в любом случае не останутся без красной рыбы и красной икры, а за последние 20 лет случались и более пессимистичные прогнозы.