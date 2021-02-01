В России число преступлений с пластиковыми картами выросло в 5,5 раза

https://static.news.ru/photo/2fc7b518-7db4-11e9-964c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Uwe Anspach/dpa/Global Look Press

В 2020 году в России было зафиксировано 510,4 тысячи преступлений с использованием информационно-коммуникационных технологий. Это на 73,4% больше, чем годом ранее. 80% из них совершены путём кражи и мошенничества, сообщают "Известия" со ссылкой на информацию МВД.

Чаще всего для совершения преступлений использовались банковские карточки, интернет и телефоны. Так, карты за год мошенники использовали на 453,1% чаще, чем раньше. Общее число подобных преступлений достигло 190,2 тысячи.

Через интернет мошенники сумели совершить 300,3 тысячи преступлений, с помощью телефона - 218,7 тысячи.

Самый большой прирост преступлений произошёл в Санкт-Петербурге - 780,6%. Наименьший - в Ненецком АО, Магаданской области и республиках Коми, Карачаево-Черкессия и Адыгея.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в России участились случаи мошенничеств, при которых злоумышленники спекулируют на теме пандемии коронавируса. В ведомстве предостерегли от покупки в Сети средств или лекарств, защищающих от COVID-19 или лечащих заболевание. Об этом писал NEWS.ru.