В России число преступлений с пластиковыми картами выросло в 5,5 раза

В 2020 году в России было зафиксировано 510,4 тысячи преступлений с использованием информационно-коммуникационных технологий. Это на 73,4% больше, чем годом ранее. 80% из них совершены путём кражи и мошенничества, сообщают "Известия" со ссылкой на информацию МВД.
Чаще всего для совершения преступлений
Через интернет мошенники сумели совершить 300,3 тысячи преступлений, с помощью телефона - 218,7 тысячи.
Самый большой прирост преступлений произошёл в Санкт-Петербурге - 780,6%. Наименьший - в Ненецком АО, Магаданской области и республиках Коми, Карачаево-Черкессия и Адыгея.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в России участились случаи мошенничеств, при которых злоумышленники спекулируют на теме пандемии коронавируса. В ведомстве предостерегли от покупки в Сети средств или лекарств, защищающих от COVID-19 или лечащих заболевание. Об этом писал NEWS.ru.