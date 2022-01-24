В России число ларьков и продуктовых магазинов сократилось почти на 20%

Число ларьков, продуктовых магазинов и киосков сократилось на 18,87% в России за 2021 год. При этом число новых интернет-магазинов выросло на 93,06%. Об этом свидетельствует исследование банка «Точка», материалы исследования публикует ТАСС.

Розничная торговля в киосках, ларьках и старых добрых магазинах «Продукты» стремительно уходит в прошлое. По данным ЕГРЮЛ, таких объектов в 2021 году стало меньше на 18,87%. Эксперты объясняют это переходом их аудитории на онлайн-площадки, — говорится в материалах исследования.

На 12% уменьшилось число компаний по предоставлению персональных услуг, включая салоны красоты, мастера которых всё чаще регистрируются как самозанятые. Число компаний по ремонту бытовой техники сократилось на 10,78%. На 9% уменьшилось количество частных перевозчиков, которые обслуживали городской и общественный транспорт.

Интернет-магазины стали самым частым регистрируемым бизнесом. На втором месте по количеству регистраций оказались разработчики компьютерного ПО (5,8%), на 3,2% выросло число предпринимателей, специализирующихся на строительстве инженерных сооружений. Ещё на 2,9% увеличилось число агентств по продаже и сдаче в аренду недвижимости.

Самый большой прирост оборота средств в минувшем году продемонстрировал туристический бизнес (125,7%) благодаря восстановлению авиасообщения, полноценному открытию Египта для россиян и развитию внутреннего туризма в условиях закрытия границ.

У рекламного бизнеса вырос оборот на 54,1% по отношению к 2020 году. Если в первый год пандемии ряд предпринимателей приостановили рекламные размещения, то в 2021 году возобновили полноценную работу с аудиторией, включая рекламу.

Замыкает тройку лидеров по приросту бизнеса сфера искусств и развлечений, которая продемонстрировала рост 49,1% по сравнению с 2020 годом. Это может быть связано с массовой вакцинацией от коронавируса, снятием ограничений работы кинотеатров, театров, концертных площадок.

Ранее сообщалось, что пандемия коронавируса сильно ударила по российскому фитнес-рынку. Число занятых в этой индустрии сократилось почти в 1,5 раза. В течение 2020–2021 годов отрасль потеряла порядка 40% игроков. Кроме того, резко увеличилось число клиентов, желающих вернуть абонементы.