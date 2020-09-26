В России часть среднего класса докатилась до бедности из-за пандемии

https://static.news.ru/photo/87d72944-0019-11eb-9048-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пандемический кризис привёл к тому, что 6,1% работающих представителей российского среднего класса перешли в категорию бедных. К такому выводу пришли эксперты Высшей школы экономики, изучив данные Росстата.

Накануне пандемии коронавируса, по оценкам специалистов ВШЭ, к среднему классу принадлежали 24% занятых россиян. Переход 6% в другую категорию соответствует сокращению доли примерно на 1,5 п.п.

Из-за пандемии COVID-19 средний класс столкнулся с меньшим падением доходов, чем другие категории населения, однако это падение — значительное и восстановление доходов среднего класса потребует дополнительных мер стимулирования экономического роста, передаёт РБК.

Экономисты идентифицировали представителей среднего класса по трём признакам: заняты по профессиям, которые относятся к нулевому — четвёртому классам по классификатору ISCO (законодатели, чиновники, руководители высшего и среднего звена, специалисты высшего и среднего уровня квалификации, офисные служащие, военные), имеют высшее или неоконченное высшее образование, средний душевой доход — не ниже 1,25 от медианного дохода по региону. К среднему классу эксперты относили также и тех, кто соответствует только двум из трёх указанных признаков, но наличие дохода не ниже 1,25 от медианного по региону обязательно.

В период пандемии 8,7% представителей среднего класса потеряли работу, 3,9% оказались в простое с сохранением трудового дохода на уровне не выше МРОТ, а для 6,1% среднего класса это привело к тому, что они перешли в категорию бедных.

Сокращение среднего класса — временное явление, считает научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Александра Бурдяк. По её словам, высококвалифицированные специалисты с хорошим образованием смогут восстановить уровень доходов в ближайшие год-два. А по мере постепенного оживления экономики будут восстанавливаться и доходы, станут более востребованы товары и услуги, будет расти розничная торговля и прибыль предпринимателей.

Ранее Счётная палата России отметила рост уровня бедности во II квартале текущего года на 1 п. п. по сравнению с I кварталом. Рост составил 13,5% с 12,5%. Это свидетельствует о том, что национальная цель по снижению уровня бедности в два раза к 2030 году может быть не достигнута, говорится в экономическом мониторинге Счётной палаты. Поэтому, считают представители ведомства, основной задачей должен стать не возврат к докризисным показателям уровня бедности, а выход на «траекторию уверенного снижения».

В документе отмечается, что при сохранении благоприятных тенденций в экономике доля бедного населения, скорее всего, и останется в пределах 13–13,5%. Хотя кризис 2015 года привёл к более существенному росту бедного населения. При этом, отмечает ведомство, бедных в II квартале текущего года могло бы быть гораздо больше, но принятые в период ограничительных мер действия по поддержке населения позволили компенсировать прядка 50% потенциального прироста бедности, писал NEWS.ru.