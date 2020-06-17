В России часть скважин могут не запустить после снятия ограничений ОПЕК+

https://static.news.ru/photo/4deae89e-b0ad-11ea-acf6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Отдельные нефтяные скважины в России, возможно, не будут восстановлены после снятия ограничений по добыче нефти в рамках сделки ОПЕК+. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

Не думаю, что есть основания для того, что у нас в будущем могут быть какие-то проблемы. Но не исключаю, что какие-то скважины в будущем не будут восстанавливаться. Средства будут инвестироваться в новые скважины, — сообщил глава ведомства в интервью Bloomberg TV.

В апреле Новак заявил, что нефтяные компании России не допустят закрытия скважин из-за нового соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи.

Как писал NEWS.ru, ОПЕК+ 12 апреля договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае—июне, а также на 7,7 млн во втором полугодии и на 5,8 млн баррелей далее до конца апреля 2022 года.

Несмотря на это, цена на российскую нефть достигла отрицательных значений. Так, 20 апреля она оценивалась в минус $2 за баррель. Одновременно цены на майские фьючерсы на нефть американской марки WTI достигли показателя минус $39,44

Пережить самый острый период ценовой войны, развязанной саудитами, российским нефтяникам помогли американцы. Скважины останавливать не понадобилось. Мало того, благодаря скачку спроса к концу апреля Urals на мировых рынках впервые за много лет котировалась дороже, чем Brent.

Американские НПЗ начали закупать российскую нефть, несмотря на затоваривание рынка. Это произошло из-за того, что НПЗ не могут работать только на лёгкой сланцевой нефти, предприятия сконструированы под тяжёлые высокосернистые сорта, которые добывают в России и Венесуэле. Однако ещё в январе 2020 года американское правительство ввело санкции против Каракаса.

Правительство Саудовской Аравии поручило Saudi Aramco максимально нарастить нефтедобычу и выбросить сырьё на рынок по рекордно низким ценам — около $10,25 за баррель, ниже котировок Brent.

Россия вышла из «нефтяной войны» победителем, избежав значительных потерь. А Саудовская Аравия проиграла, получив серьёзный кризис в результате сокращения доходов, и с 1 июня 2020 года власти были вынуждены оптимизировать госфинансы.