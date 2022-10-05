В России цены на зерновые упали ниже себестоимости из-за санкций Глава крестьянского союза Ефремов: в России цены на зерновые упали ниже себестоимости из-за санкций

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цены на зерновые культуры в России упали ниже себестоимости из-за западных санкций, сообщил исполнительный директор Московского крестьянского союза Николай Ефремов в беседе с «Радио 1». Другими причинами низких цен аграрий назвал большой урожай и невозможность его экспортировать.

У аграриев две беды: маленький урожай и большой урожай. В этом году цены на зерно упали ниже себестоимости из-за большого урожая и из-за того, что нельзя вывезти зерновые за границу по причине санкций. Экспорт практически на нуле, в этом большая проблема, колхозники плачут, — сказал Ефремов.

19 сентября Российский зерновой союз выступил с обращением к президенту Владимиру Путину, предложив отказаться от взимания плавающей экспортной пошлины на зерно и вместо этого ввести квоту на его вывоз. Данные меры, по мнению представителей РЗС, позволят сократить траты.

Представители РСЗ пояснили, что на текущий момент кампания по уборке зерна приближается к завершению. Ожидается, что в этом году будет собрано 137–145 млн тонн зерна, включая 92–96 млн тонн пшеницы.

При этом высокий урожай стал фактором практически безостановочного падения цен на внутреннем рынке, которые приближаются к себестоимости продукции. Кроме того, в стране ограничено потребление зерновых, из-за чего зерновые интервенции (предложения по низкой цене) могут поддержать работу производителей. Помимо этого, возрастают проблемы с возможностью качественного хранения урожая.