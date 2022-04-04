Стало известно, на сколько выросли цены на новые автомобили в России

Рост цен на новые автомобили на российском рынке в марте 2022 года составил в среднем 40%. Это произошло из-за девальвации рубля, а также остановки поставок, пишет «Коммерсант». При этом в наибольшей степени подорожали машины премиум-класса — на 60%. Их поставки в Россию были приостановлены из-за введённых антироссийских санкций со стороны США, Японии и Евросоюза.

Региональные дилеры утверждают, что рынок замер. По словам бенефициара холдинга «Премьера» (Самара и Тольятти) Владимира Сипко, спроса нет во всех ценовых сегментах.

Люди уже вложили накопления в крупные покупки, а теперь, очевидно, приобретают крупу и сахар. На складах запасы есть, но их хватит на два-три месяца. Все в ожидании, — подчеркнул он.

Существенный рост цен и сокращение доходов россиян уже стали причиной падения спроса.

По словам гендиректора ГК «Автодом» (специализируется на премиальных брендах) Андрея Ольховского, продажи в марте снизились примерно на 60%. В апреле сохранится тренд на снижение, и если ключевая ставка ЦБ не изменится, падение может достигнуть 70%, подчеркнул он.

Кроме того, импортёры и дистрибуторы стали убирать рекомендованные розничные цены с сайтов. В Haval это объяснили нестабильностью курса рубля. АвтоВАЗ продолжает публиковать цены, но при этом в марте прошло два подорожания, они коснулись всего модельного ряда Lada. Цены выросли на 11–47%, а Kia резко повысил цены на 24–39%.

Ольховский отметил, что люксовые автомобили ещё есть в наличии, их количество «в среднем от 50 единиц каждого бренда», но данного запаса хватит лишь на несколько месяцев.

По мнению Дениса Мигаля, директора Fresh Auto, основную выручку автосалонам будет приносить именно вторичный авторынок.

Ранее сообщалось, что автомобильные предприятия Volkswagen Group Rus в Калуге и Нижнем Новгороде могут возобновить свою работу уже летом 2022 года. В настоящее время персоналу объявлено о простое до 12 мая, но продлится он до июля включительно.