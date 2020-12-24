В России цены на бензин с начала года выросли на 2,4%

https://static.news.ru/photo/dfe46166-460e-11eb-9c06-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стоимость бензина для российских потребителей с начала 2020 года выросла на 2,4%. Об этом сообщил в четверг Росстат.

При этом, согласно данным службы, с 15 по 21 декабря рост цен оставался на нулевой отметке десятую неделю подряд. Что касается цен на дизельное топливо, то за этот период они выросли на 0,1%, хотя ещё на прошлой неделе показывали нулевой рост и рост также на 0,1% двумя неделями раньше. С начала года цены на дизельное топливо повысились на 1,7%.

На 21 декабря литр бензина в среднем стоил 45,85 руб. Так же он стоил и 14 декабря. Марки АИ-92 — 43,23 руб. (так же — 43,23 руб.), АИ-95 — 46,98 руб. (46,97 руб.), АИ-98 — 53,41 руб. (так же — 53,41 руб.), приводит данные Росстата «Интерфакс».

Стоимость дизельного топлива на 21 декабря составляла в среднем по стране 48,68 руб. (14 декабря — 48,62 руб.).

По сравнению с неделей ранее, производство бензина с 14 по 20 декабря выросло на 0,3% — до 745,2 тыс. тонн. Выпуск дизтоплива увеличился на 3,1% по сравнению с предыдущей неделей — до 1 млн 552,4 тыс. тонн.

Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, цены на бензин в России стабильные, поэтому и соответствующих вопросов на пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина не поступало, сообщал NEWS.ru.