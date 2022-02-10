В России благодаря повышенному налогу в 15% собрали свыше 600 млрд рублей

Благодаря сбору повышенного налога с тех россиян, чей годовой доход превышает 5 млн рублей, в 2021 году бюджет РФ пополнился на 636,4 млрд рублей, сообщил РБК со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы (ФНС). Согласно правилам, ставка 15% налагается лишь на часть дохода, превышающую 5 млн рублей.

Размер реальных доппоступлений в бюджет составил 82,7 млрд рублей, сказано в сообщении. Это связано с тем, что 553 млрд рублей из 636,4 млрд рублей ушли в регионы. В них средства поступили бы и при старой системе налогообложения.

Как отмечается, результат превзошёл ожидания почти на 40%, поскольку Минфин изначально прогнозировал собрать лишь около 60 млрд рублей в первый год действия закона. До 2024 года получаемая сумма должна достигнуть 90 млрд рублей.

Минфин, рассчитывавший собрать 60 млрд



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/economics/10/02/2022/62028cd79a7947915c1a3ed3?from=from_main_3

Минфин, рассчитывавший собрать 60 млрд



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/economics/10/02/2022/62028cd79a7947915c1a3ed3?from=from_main_3

Согласно новому законодательству, изменения относятся к гражданам, чей годовой доход превышает размер в 5 млн рублей или равен этой сумме. Такие люди теперь должны платить не 13%, а 15% в рамках НДФЛ.

Таким образом, новый налог составляет минимум 650 тыс. рублей за год, а также сверх 15% от той части, которая превышает 5 млн рублей. При этом закон не действует в отношении операций с единоразовым доходом, таким, как продажа имущества или страховые выплаты. Исключение — продажа ценных бумаг.

Ранее сообщалось, что российские пенсионеры могут лишиться льготы по оплате налога на квартиру, сдаваемую в аренду, в случае, если это признают предпринимательской деятельностью. Кроме того, им придётся платить НДФЛ.